За активное участие в буккроссинге казанцам подарят сертификат на прокат спортинвентаря

Как сообщает, В Казани на Кремлевской набережной вновь заработала летняя библиотека под открытым небом. Все, кто принесет в нее от 15 книг, получит сертификат на прокат спортивного инвентаря.

Горожан призывают присоединиться к буккроссингу и подарить своим книгам вторую жизнь. Напомним, взять в уличной библиотеке книгу может любой желающий, оставив на полке взамен книгу из собственной библиотеки.

Самые активные участники акции смогут бесплатно взять напрокат велосипеды, самокаты, роликовые коньки, веломобили. Обменять книги на сертификаты можно в детском клубе «Кремлик», расположенном на набережной, в будние дни с 16.00 до 21.00 и в выходные дни – с 12.00 до 21.00