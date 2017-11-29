Зарубежные ученые увлекательно расскажут учителям, детям и молодежи о науке

30 ноября в Казанском федеральном университете стартует шестая серия бесплатного образовательного проекта «PRO НАУКА». В этот раз «ночь науки» посвящена теме революции в разных областях жизни. Участие в мероприятии бесплатное для всех.

Гостей ждет научно-популярный лекторий, образовательные интерактивы, мастер-классы, «умные» развлечения. Убедиться в том, что наука – это увлекательно и не сложно смогут и дети, и взрослые. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки республики, говорить о революционных открытиях прошлого и настоящего будут зарубежные ученые: Ричард Шейн, профессор Калифорнийского университета, лауреат премии имени Н. И. Лобачевского, Алек Эпштейн, научный руководитель иерусалимского Центра изучения и развития современного искусства, научный сотрудник Института гравитационной физики Макс Планка Эдвард Мусаев.