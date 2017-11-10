Заслуженный артист Татарстана Рузиль Гатин дебютирует на сцене театра «Ла Скала» в Милане

Артист Рузиль Гатин выступит в Италии. Уроженец нашей республики исполнит партию Графа Альмавивы в опере Дж.Россини «Севильский цирюльник» в постановке Академии молодых певцов Teatro alla Scala.

Рузиль родился в Набережных Челнах. Артист является выпускником Казанской консерватории и РАТИ-ГИТИС, обладателем Гран-при фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Благодаря этому Рузиль Гатин получил приглашение поступить на эстрадный факультет Российской Академии театрального искусства (ГИТИС). В 2015 году был приглашен в качестве солиста в Словацкую Национальную оперу в Братиславе. В 2016 году участвовал в проекте организации AsLiCo в Италии.

Как сообщает пресс-служба фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык», концерт с участием Рузиля Гатина состоится 12 ноября.