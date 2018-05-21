Завтра объявят имена победителей республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника»

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, текущий сезон проекта стартовал 11 сентября прошлого года, когда 55,3 тыс. учеников начальных классов казанских школ побывали на едином Уроке культуры. Представители городской администрации и деятели культуры рассказали детям об истории Татарстана, условиях конкурса, вручили культурные дневники, помогли записаться в библиотеки.

На интерактивная церемония награждения, которая пройдет завтра, 22 мая, в Центральной библиотеке Казани, получат свои заслуженные награды 35 человек: 28 триумфаторов в номинации «Лучший культурный дневник школьника» и 7 в номинации «Самый культурный родитель». Для победителей подготовлена интерактивная развлекательная программа: загадками и головоломками их поздравят герои популярных детских книг, а музыкальным номером — учащиеся средней специальной музыкальной школы при Казанской государственной консерватории им.Н.Жиганова.

Награждение победителей республиканского этапа конкурса состоится 27 мая в театре кукол «Әкият», сообщает Управление культуры Казани.