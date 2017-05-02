Журнал «Магариф» и ОИГ «ДРОФА-ВЕНТАНА» объявляют новый конкурс для учителей

Журнал «Магариф» продолжает успешное сотрудничество с ОИГ «ДРОФА-ВЕНТАНА». Дан старт Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства педагогов «Лучший урок по ФГОС». К участию приглашаются учителя и преподаватели общеобразовательных учреждений всех типов. Работы могут быть представлены на татарском, русском или английском языках. Победители и призеры получат дипломы победителей, благодарственные письма, памятные подарки, подарочные книги Объединенной издательской группы «ДРОФА-ВЕНТАНА». Все участники конкурса получат сертификаты от редакции журнала «Магариф».

Конкурс «Лучший урок по ФГОС» проводится с 1 мая по 25 июля 2017 года.

Принимаются работы по семи номинациям:

лучший урок биологии;

лучший урок физики;

лучший урок математики;

лучший урок химии;

лучший урок экономики;

лучший урок робототехники;

лучший урок информатики.

Конкурсные материалы нужно прислать на электронный адрес журнала «Магариф»: magarif@bk.ru.

Эксперты, авторы учебников ОИГ «ДРОФА-ВЕНТАНА» будут оценивать работы учителей. Редакция журнала «Магариф» напишет рецензию на них.

Положение конкурса