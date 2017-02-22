Журнал «Магариф» встретился с кадетами школы № 2 Агрыза и узнал о том, как воспитывают будущих защитников Отечества

В канун Дня защитника Отечества редакция журнала «Магариф» отправилась к тем, кто в скором будущем будет стоят на страже нашей Родины. Сегодня мы в школе № 2 г. Агрыз. Здесь учатся 620 детей. И именно здесь воспитывают кадетов. Школьные будни ребят максимально приближены к армейским. По этой причине и цели у них амбициозные, и планы генеральские.

Старшеклассники получают военно-патриотическое воспитание. Прошлым летом ребята побывали в лагере «Десантник». Здесь их ознакомили с теорией, после которой школьники сдали экзамен для получения допуска к заветному прыжку с парашютом. Кадеты осуществили свой первый прыжок в поселке Куркачи. Ребята до сих пор под впечатлением.

«Чувства нельзя описать, потому что в первый раз и не всегда понятно, что у тебя происходит. Когда ты летишь, ты делаешь всё, что тебе говорили инструкторы. Пока ты правильно сядешь, пока вытащишь шнур запасного парашюта… Получается всё твои 1,5 минуты полета проходят», – поделился ученик 11А класса Илья Иванов.

На вопрос «Магарифа» о том собирается ли он служить в армии Илья ответил однозначно:

– Да, служить обязательно буду!

– Где бы хотел служить?

– Хотел бы служить в ВМФ. Наш руководитель много рассказывал о том, как там служится и о том, как много плюсов службы в этом флоте. Поэтому меня и заинтересовал Военно-морской флот.

Старшеклассник планирует выучиться нефтегазовому делу. Говорит, что, работая в такой серьезной отрасли, он тоже будет служить на благо Родине. В отличии от Ильи у ученика девятого класса планы настоящие, военные.

«Хотел бы дослужиться до генерала. А там уже как пойдет. Там может и генералом армии стану, приду на смену Шойгу», – сказал Владислав.

Школа уже сейчас готовит его к этому, говорит парень:

– Состою в Юнармии. Вообще, всё это мне надо. Ну пригодится это в жизни любому мужчине! Это азы армии, это основа всего. Те, кто будут служить в армии, обязаны знать это. Это обязанность любого мужчины. Мне кажется, что каждый мужчина обязан отдать долг своей родине — отслужить. Может кто-то пойдет дальше по военной специальности, будет преподавать таким же детям, как мы, обучать их всему этому.

– Чему тебя здесь научили?

– Научили меня разбирать и собирать автоматы, правильно надевать противогаз, строевой подготовке, конечно. Мы ещё бегаем вокруг школы.

– Как родители относятся к этому?

– Они рады. Думаю, что они довольны тем, что их сын получает такие знания.

Что ещё остаётся родителям, когда их детей обучают преподаватели, влюбленные в тельняшку, привыкшие к солдатским сапогам, научившиеся всегда быть готовым подставить сильное плечо. Кадетов школы № 2 Агрыза армейским духом «заразил» учитель ОБЖ Ринат Шакиров.

«Я тоже учитель, который зажигает каждую свечу. При этом, зажигая свечку, отдает свой огонь кому-то. Сам я служил в 336 бригаде Морской пехоты. Участвовал в параде на Красной площади в 2007 году», – поделился Ринат Вазихович с журналом «Магариф».

Учитель поздравил всех мужчин с праздником и отметил, что главное, быть здоровым. Остального можно добиться самому.

Редакция журнала «Магариф» поздравляет кадетов и учителей школы № 2 г. Агрыз с Днём защитника Отечества.