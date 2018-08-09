230 педагогам Татарстана рассказали о том, как работать дальше

ит заседание секции «Проектный офис в образовательных организациях» августовского совещания работников образования Татарстана. Для участия в работе секции директором в СОШ № 146 с углубленным изучением отдельных предметов Дилярой Каримовой были приглашены учителя со всей республики. Казанская школа, расположенная в Ново-Савиновском районе города, принимает заседание секции не случайно. Данное учреждение является новаторской площадкой, где реализуются актуальные образовательные проекты. Коллегам из районов и городов республики школа представила собственные проекты: «Уроки лидерства», «Уроки семьеведения», «ЭКОволонтеры», «Класс полного дня», «Ритмика», «Ре-эстетик», «Школьный парк», «Английский для всех», «Инженерно-техническая школа», «Телестудия–146», «Медико-психологический центр». Заседание секции «Проектный офис в образовательных организациях» продолжилось выступлением заместителя министра образования и науки РТ Азата Шарапова, ректора Института развития образования Людмилы Нугумановой, директора Института общего образования Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий Татьяны Болотиной и директора 146-ой школы Диляры Каримовой.

Гость из Москвы Татьяна Болотина рассказала татарстанским учителям о непрерывном профессиональном развитии педагога.

«Министр просвещения Ольга Васильева определила перед региональными министрами две большие цели, стоящие перед системой образования. Первая цель — войти в десятку лучших стран мира по качеству образования, вторая — выстроить систему воспитания», — сказала Татьяна Владимировна.

Она считает, что для достижения этих целей необходимо работать над развитием профессиональных компетенций учителей. Сейчас работа школ выстраивается на основе введения новых профессиональных стандартов педагога и директора.

«В нацпроект «Образование», первое обсуждение которого назначено на 13 августа, вошли девять подпрограмм, одна из которых связана с нами – учителями. Это направление «Учитель будущего». Предполагается, что Национальная система учительского роста будет включена в эту подпрограмму», — пояснила Болотина.



Согласно госпрограмме «Развитие образования 2018-2025 гг.», в регионах России будут созданы возможности для непрерывного профессионального развития учителей. Разработаны механизмы, которые смогут помочь в совершенствовании знаний педагогов. «Педагогический атлас» и «индивидуальные образовательные маршруты» — это лишь малая часть таковых инструментов. Успешным примером школы командообразования спикер заседания назвала СОШ № 146.