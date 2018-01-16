Министр образования РФ срочно вылетела в регион, чтобы лично разобраться в ситуации.

Сегодня Ольга Васильева по поручению главы правительства РФ Дмитрия Медведева прибудет в Пермь для разбора ситуации в школе 127, где накануне произошла драка школьников с применением ножей. Как сообщает пресс-служба премьер-министра России, глава минобра РФ должна лично выяснить причины трагедии, проверить соблюдение существующих правил обеспечения безопасности и подготовить соответствующие предложения.

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что анализом ситуации в пермской школе займется специальная группа правительства РФ. Она пояснила, что сейчас сложно комментировать сложившуюся ситуацию, и все усилия направлены на то, чтобы сохранить жизни и здоровье тем, кто пострадал. По мнению чиновника, инцидент в пермской школе является «вопиющим» и «выходящим за человеческие рамки».

«Правительство изучит обстоятельства и причины чрезвычайного происшествия в школе, после этого меры безопасности во всех школах России могут быть усилены» — заявила она.

Голодец подчеркнула, что будет полный разбор кровавой драки, потому что такого не должно повториться на российском пространстве.

Как сообщают ряд СМИ, Росгвардия намерена провести проверку частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране школ. Вместе с тем, ведомство определит наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к действиям в экстренных ситуациях.