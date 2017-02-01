Директор школы Мордовии сняла запрет на ношение хиджаба

Директор скандально известной школы в Мордовии Вера Липатова отменила все свои приказы и распоряжения по поводу запрета на ношение хиджаба в школе. На сайте журнала мы уже публиковали материал на эту тему. «Магариф» продолжает следить за развитием событий вокруг скандала по поводу правомерности ношения платков в школах.

Как стало известно, директор объявил учительскому коллективу о снятии запрета. Информацию об этом 11 февраля опубликовал на своей странице в Facebook активист Ирек Биккинин.

Напомним, в школе татарского села Белозерье Мордовии ввели запрет на ношение мусульманских платков. Разразился громкий скандал, который вышел на федеральный уровень. 26 января на пресс-конференции в Москве министр образования и науки РФ Ольги Васильева поддержала запрет на ношения хиджабов в школах. О. Васильева добавила, что это ее личное мнение.

Это привело к общественным протестных акциям. Кто-то поддержал мнение о правомерности запрета платков, кто-то выступил против.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, всемирный конгресс татар, глава Чечни Рамзан Кадыров, экс-глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ Всеволод Чаплин и многие другие поддержали право учителей и учениц на ношение платков.

Источник фотографии: страница Ирека Биккинина в Facebook