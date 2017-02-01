Директор школы Мордовии сняла запрет на ношение хиджаба

Директор скандально известной школы в Мордовии Вера Липатова отменила все свои приказы и распоряжения по поводу запрета на ношение хиджаба в школе. На сайте журнала мы уже публиковали материал на эту тему. «Магариф» продолжает следить за развитием событий вокруг скандала по поводу правомерности ношения платков в школах.
Как стало известно, директор объявил учительскому коллективу о снятии запрета. Информацию об этом 11 февраля опубликовал на своей странице в Facebook активист Ирек Биккинин.
Напомним, в школе татарского села Белозерье Мордовии ввели запрет на ношение мусульманских платков. Разразился громкий скандал, который вышел на федеральный уровень. 26 января на пресс-конференции в Москве министр образования и науки РФ Ольги Васильева поддержала запрет на ношения хиджабов в школах. О. Васильева добавила, что это ее личное мнение.
Это привело к общественным протестных акциям. Кто-то поддержал мнение о правомерности запрета платков, кто-то выступил против.
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, всемирный конгресс татар, глава Чечни Рамзан Кадыров, экс-глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ Всеволод Чаплин и многие другие поддержали право учителей и учениц на ношение платков.
Когда общественность не боится выразить свою позицию, она побеждает. Новый Российский народ постепенно усваивает эту особенность гражданского права, которая до этого времени была присуща только демократическим странам.