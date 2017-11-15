Какую методику преподавания иностранных языков можно позаимствовать для обучения татарскому?

Журнал «Магариф» организовал круглый стол на тему «Современная методика преподавания иностранных языков, которую можно позаимствовать для обучения татарскому языку в школах». Его участники обсудили проблему методического обеспечения уроков иностранного языка. Учителя английского языка рассказали о современной технологии обучения школьников с помощью методики CLIL. Специалисты, которые имеют большой педагогический опыт, говорили об актуальном вопросе сегодняшнего дня — обучении детей второму государственному языку Татарстана.

Участниками круглого стола стали: профессор, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой германской филологии им. Льва Толстого КФУ Фануза Тарасова, доцент кафедры германской филологии ИФМК им. Льва Толстого КФУ Лилия Халитова, директор школы №165 с углубленным изучением английского языка Ново-Савиновского района Казани Айдар Шамсутдинов, завуч по иностранным языкам в гимназии-интернат №4 Азат Султанов, заместитель директора по иностранным языкам школы №18 с углубленным изучением английского языка Вахитовского района Алсу Желтякова, учителя татарского языка казанских гимназий №№ 6, 8, 16 и школы № 33 и методисты отделов образования районов Казани.

Какую методику преподавания иностранных языков можно позаимствовать для обучения школьников татарскому?

«Я преподаю английский уже 21 год, и 21 год я борюсь за сохранение татарского языка», — сказал директор казанской школы № 165 Айдар Ильдарович. Он считает, что в этом вопросе необходимо ориентироваться на татароязычных детей, которые в условиях мегаполиса учатся в русских школах. Директор СОШ с углубленным изучением английского языка считает, что в школах должны быть три группы татарского языка:

1. группа для детей из татарских семей, говорящих на родном языке,

2. группа для детей из татарских или смешанных семей, говорящих на русском языке,

3. группа для детей, для которых русский является родным языком.

Собравшиеся пришли к мнению о том, что ученые Татарстана совместно с региональным институтом развития должны разработать методику преподавания языка в школах. При этом, учесть и то, что методика В. Мещеряковой, которую пропагандируют последние несколько лет, не совсем подходит. Она основана на игровых приемах и может быть применена только в работе с учениками 1-3 классов, хотя разрабатывалась для детского сада.

Участники круглого стола направят в «Магариф» предложения по совершенствованию методики преподавания в школах республики татарского языка. Они будут опубликованы в следующем номере нашего журнала. Вы также можете отправить на адрес электронной почты редакции (magarif@bk.ru) предложения по данному вопросу (просим в письме указать контактные данные).

Подробный материал с круглого стола читайте в декабрьском номере журнала «Магариф».