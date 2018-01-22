Мэр Казани указал на необходимость усиления работы с молодежью

Сегодня на деловом понедельнике в городской мэрии, градоначальник столицы Татарстана напомнил о случаях нападения на школы.

По мнению Ильсура Метшина, важно провести «тщательный анализ причин негативных социальных явлений, если они возникают в молодежной среде». Он призвал обратить внимание не только на подростковую преступность и группировки, но и те процессы, которые происходят в школах. Мэр города пояснил, что, несмотря на мероприятия, которые проводятся для молодежи сейчас: досуг, спорт, загородные лагеря, спорт, «нельзя делать вид, что все в этой области спокойно». Градоначальник считает важным, не просто задуматься, но и объединить усилия, а также попросил самым серьезным образом проанализировать все источники информации по этой проблеме.