На базе Лубянского лесотехнического колледжа прошел первый учебно-демонстрационный семинар

Впервые в Татарстане на базе Лубянского лесотехнического колледжа для студентов, специалистов минлесхоза РТ и вальщиков леса был организован учебно-демонстрационный семинар «Современная техника малой механизации для ухода за лесом, методы безопасной работы и защитная одежда, основы эксплуатации и обслуживания на примере бензоинструмента». Семинар был организован в целях повышения квалификации татарстанских лесоводов, обучения работе на высоком уровне, с соблюдением правил и техники безопасности труда.

Обучение проводили именитые и квалифицированные специалисты:

Гончаров Александр Владимирович — тренер Сборной команды РФ вальщиков-леса спортсменов по участию в Чемпионатах мира,

Богданов Владимир Леонидович — обладатель международного диплома специалиста по работе с бензопилой по сортиментной технологии и работе в комплексе с форвардерами; Консультант по технологии подготовки и судья Всероссийских соревнований среди вальщиков леса «Лесоруб» в Великом Новгороде (2013), Кирове (2014), Казани (2015), Сыктывкаре (2016). Участник множества соревнований вальщиков всероссийского уровня 1995-2012 г.г.

Гордников Андрей Васильевич — Президент Ассоциации лесопромышленников и лесоэкспортеров Кировской области.

Данилов Афанасий Михайлович – директор ГБПОУ «Лубянский лесотехнический колледж».

Присутствующим на семинаре выдалась возможность увидеть на практике, как работают средства малой механизации для ухода за лесом, узнать об истории развития бензоинструмента.

Спикеры рассказали о технике работы с бензопилой при валке дерева, раскряжевке и обрезке сучьев, поделились основами грамотной эксплуатации бензоинструмента и разобрали типичные случаи выхода оборудования из строя. После теоретической части в лесу был организован демонстрационные показы работы ручного воздуходува ранцевого типа для тушения низового пожара, защитных свойств одежды для работы с бензопилами и валки леса при помощи современного ручного бензоинструмента.

В завершение мероприятия состоятся тестирование инструмента, проведение конкурсов и общение спикеров с аудиторией в формате «Вопрос-ответ».