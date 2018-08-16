Опубликован список 48 школ Татарстана, в которых ВПР прошли необъективно

Федеральный институт качества образования опубликовал список школ России, в которых выявлены признаки необъективности результатов ВПР. В данный список вошли 48 образовательных организаций Татарстана.

В перечне указаны 2950 российских школ, где результаты Всероссийских проверочных работ, прошедших в апреле-мае, вызывают сомнения. Среди подобных школ значится 48 образовательных организаций нашей республики. Это школы Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алексеевского, Альметьевского, Бавлинского, Балтасинского, Бугульминского, Буинского, Высокогорского, Дрожжановского, Елабужского, Камско-Устьинского, Лаишевского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Нурлатского, Сабинского, Тетюшского, Черемшанского, Чистопольского районов, городов Набережные Челны и Казань.

В Рособрнадзоре поясняют, что при анализе были отмечены образовательные организации, в которых результат выполнения ВПР оказался заметно выше среднего результата по региону. При этом школа не является лицеем или гимназией с углубленным изучением данных предметов, и полученные результаты не подтверждаются высокими баллами ЕГЭ у выпускников. Также анализировались средние проценты выполнения каждого задания учащимися: если в школе простые задания делают хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше, то это может свидетельствовать, что школьникам помогали справиться с более сложными заданиями.

К школам, вошедшим в список ФИОКО, будет пристальное внимание, заявили в федеральном надзорном ведомстве.