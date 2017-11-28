Татарский язык в челнинских школах будут изучать три часа в неделю

На изучение татарского языка отведено 3 часа в неделю, на русский язык — шесть-восемь часов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Рамиль Халимов.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, 68,9% родителей школьников дали свое согласие на продолжение изучения татарского языка. Отказавшиеся будут посещать уроки риторики.

В результате уменьшения уроков татарского языка под сокращение попали 12 челнинских учителей. Как уточняется, шесть из них пенсионного возраста.

На данный момент учителя татарского языка и литературы переведены на другие предметы или проходят переподготовку. Кроме этого в городе создана инициативная группа, которая разрабатывает программу курса «История и культура Татарстана и татарского народа».