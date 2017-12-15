Татарстанские спасатели получили дорогие подарки

Ключи от 20 новых единиц основной и вспомогательной пожарно-спасательной техники вручил сегодня татарстанским спасателям Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин. Об этом сообщает Пресс-служба Президента РТ. Мероприятие прошло на площадке Главного управления МЧС России по РТ.

Алексей Песошин отметил, что в Татарстане всегда уделялось особое внимание вопросам обеспечения безопасности граждан, объектов и населенных пунктов. Важной частью данной работы является техническое оснащение пожарно-спасательных подразделений.

Всего в этом году для нужд пожарно-спасательных и спасательных подразделений республики приобретено 28 единиц спецтехники. На эти цели выделено 177 млн рублей, из которых более 42 млн рублей — из бюджета Татарстана.