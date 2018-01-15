У министра теперь два первых зама

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал Постановление, разрешающее новому вице-премьеру — министру образования и науки РТ Рафису Бурганову иметь двух первых замов. До этого постановления эту должность занимал Андрей Поминов, который уже более 10 лет работает в министерстве.

Напомним, что совсем недавно еще одним первым заместителем министра образования РТ был назначен Ильсур Хадиуллин, десять лет работавший в Казани начальником управления образования. Об этом «Магариф» сообщал ранее.

Ильсур Гараевич с 1997 по 2002 годы уже работал в этой должности. Именно он будет курировать национальное образование. Ранее за этот вопрос отвечал заместитель министра образования и науки РТ Ильдар Мухаметов, который ушел с работы после резонансных проверок, проведенных Прокуратурой РТ в части соответствия учебных планов республиканских школ стандартам ФГОС.