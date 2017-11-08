В Кремле считают изучение татарского языка в школах компетенцией властей Татарстана

Ситуация с изучением татарского языка в Татарстане относится к компетенции властей республики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно», — сказал Песков в ответ на вопрос, относится ли ситуация с изучением татарского языка к компетенции властей Татарстана, передает РИА Новости. «Все необходимые поручения им даны, все остальное — это, наверное, вопрос образовательных учреждений и проверяющих органов», — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее мы сообщали о том, что Министерством образования и науки РТ подготовлен компромиссный вариант, который предполагает обязательное изучение татарского языка в объеме двух часов в неделю.