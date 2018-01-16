Вернется ли из отпуска в Минобрнауки ведущий советник отдела национального образования?

В министерстве образования и науки РТ продолжаются кадровые изменения

С момента назначения (21 декабря 2017 года) нового главы ведомства Рафиса Бурганова в министерстве продолжаются кадровые перестановки. Мы уже писали, что Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал Постановление, разрешающее новому вице-премьеру — министру образования и науки РТ Рафису Бурганову иметь двух первых замов. Однако, наиболее интересные изменения происходят в отделе национального образования.

В конце прошлого года с должности начальника управления нацобразования уволилась Гульназ Исмагилова, которая впоследствии перешла на работу в Государственный Совет РТ. Из наших источников стало известно, что из министерства образования на днях уволилась ведущий советник отдела Алсу Шарипова. В разговоре с журналистом «Магариф» она не подтвердила факт увольнения, заявив, что ушла в отпуск. На сайте ведомства, в разделе персоналии, рядом с должность Шариповой «ведущий советник» указано «временно».

Руководитель пресс-службы Минобрнауки РТ Фарида Ишмуратова не подтвердила, но и не опровергла информацию об увольнении Алсу Самигулловны.