Замминистра о победе педагогов из Татарстана в профессиональном конкурсе

Лариса Сулима прокомметировала победу педагогов из Лениногорска и Мамадыша в российском профессиональном конкурсе.

Ранее «Магариф» сообщал о том, что педагоги Татарстана участвовали во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в Ханты-Мансийске. С 4 по 8 декабря 60 финалистов из 36 регионов России боролись за звание лучшего педагога уходящего года. Победителем в естественнонаучной номинации стал Андрей Филиппов, педагог Дома детства и юношества Мамадышского района. Первой в номинации физкультурно-спортивный лидер стала Надежда Афанасьева, педагог дома детского творчества города Лениногорска.

Лариса Сулима назвала достижения педагогов результатом систематической работы, пишет ИА «Татар-информ».

«Мы не первый год проводим конкурс профессионального мастерства, направленный в первую очередь на повышение престижа профессии педагога-организатора, педагога дополнительного образования, классного руководителя. В этом году еще проводили конкурс среди завучей по воспитательной работе, даже среди заместителей начальников по воспитательной работе в муниципальных районах. Именно в этом году мы максимально приблизили конкурсные процедуры к всероссийским требованиям. И это тоже дало свой результат. Безусловно, для Татарстана это огромный успех», – считает заместитель министра.