Замминистра образования и науки РТ Лариса Сулима: «Интернет не всегда является другом, он несет серьезные угрозы»

Состоялось заседание Республиканского родительского интернет-собрания по вопросу информационной безопасности детей. Темой родительского собрания стала «Виртуальная жизнь ребенка: Интернет – друг или враг?».

Заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима, открывая заседание, призвала уберечь детей от возможного деструктивного увлечения через различные группы в социальных сетях. Она рассказала, что в Татарстане происходят трагические случаи, когда дети добровольно уходят из жизни, совершая суицид. Чиновник посетовала, что часто родительскую любовь и внимание к детям заменяют другие средства коммуникации, такие, как социальные сети. Но, по ее словам, интернет не всегда является для них другом, иногда он несет серьезные угрозы.

Проректор по научной и инновационной деятельности Института развития образования РТ Вера Герасимова рекомендовала родителям обсудить с ребенком плюсы и минусы Интернета.

После собрания, родительница ученика седьмого класса казанской школы № 178 Юлия призналась, что для нее это было очень познавательное собрание. «Подростки сегодня очень загружены своей трудовой деятельностью в школе, и у них есть психологические проблемы. Мы должны нашим детям помочь, знать, чем они увлекаются, что их ждет на просторах Интернета. От Интернета есть и польза, и вред, поэтому нужно быть начеку», – заявила она.

Напомним, круглый стол, организованный редакциями журналов «Магариф» и «Гаилә һәм мәктәп», также был посвящен безопасности детей в школе и в интернете.