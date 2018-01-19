«Магариф» провел круглый стол посвященный безопасности детей в школах

На этой неделе череда нападений на детей в школе прокатилась по всей стране: сначала “кровавая драка” в Перми, где пострадало 15 человек, затем использование пусть пневматического, но оружия против детей в Симферополе, а уже сегодня дошло до того, что в Бурятии ученики школы подожгли кабинет бутылкой с зажигательной смесью, используя топор против учащихся и педагогов. Что это, цепь случайных событий или общество стоит перед новыми вызовами? Общество встревожено и обеспокоено, и задается лишь одним вопросом, как защитить детей и педагогов от бесмысленного и беспощадного насилия?

Осознавая всю сложность ситуации, с целью привлечь пристальное внимание общества и государства, редакция журналов «Магариф» и «Гаилә һәм мәктәп» провели круглый стол, посвященный безопасности детей в школе. Подробнее в нашем репортаже.

Обсуждение столь важной темы прошло в конференц-зале АО «Татмедия», в нем приняли участие: Таишева Сюмбель — заместитель генерального директора АО «ТАТМЕДИА» — главный редактор журнала «Магариф», Ландыш Насыйхова — главный редактор журнала «Гаилә һәм мәктәп», Андрей Мачин — начальник юридической группы Управления образования г.Казани, Диана Багаутдинова — начальник ПДН ОП №16 «Япеева» УМВД России по г.Казани, Эльвира Сафина – начальник отдела по защите прав и законности интересов детей, Диляра Каримова — директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №146 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани, Олег Никонов — заместитель директора по информатизаци МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина» Ново-Савиновского района г.Казани, Камиль Каримов — учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №146 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани, Люция Закирзянова — педагог-психолог МБОУ «Гимназия №90» Советского района г. Казани, кандидат психологических наук.

В своем вступительном слове, организатор и модератор круглого стола, Сюмбел Таишева, тема которую хотим поднять, очень актуальна, связана с безопасностью наших детей. Хотелось бы озвучить два основных аспекта данного вопроса: физическая безопасность нахождения ребенка в школе и вопросы, связанные с киберугрозами, социальными сетями, негативным влиянием компьютерных игр, поскольку как показывают последние события, оба момента тесно взаимосвязаны с друг другом.

Рассуждая, о том, почему же происходит насилие в школах, Сюмбел Нурисламовна, предложила посмотреть клип популярной группы Оксюморон – «Последний звонок», в котором показывают, как двое молодых людей, приходят в школу и расстреливают из оружия всех подряд. Данное видео набрало более 8,5 миллионов просмотров. По словам спикера, Оксюморон один из самых известных реперов сегодня и является кумиром большинства подростков, а таких клипов достаточно много в интернете. Она обратила внимание, что клип четко показывает, что есть «два героя», которые расстреливают других. Такие видео смотрят миллионы детей, и берут с них пример.

Начальник отдела по защите прав и законности интересов детей Эльвира Сафина рассказала, что в июне 2016 года по инициативе уполномоченной по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачиной, прошел первый республиканский форум в защиту несовершеннолетних, где обсуждались вопросы защиты от информации, наносящий вред психическому и физическому здоровью детей. По ее словам, тогда были собраны представители Госсовета РТ, заинтересованных министерств и ведомств, федеральных структур, Роскомнадзора, общественных организаций, педагогической общественности. На этом форуме обсуждались вопросы безопасности, в результате была принята «дорожная карта», в которой обозначены основные мероприятия, чтобы ситуация начала меняться. Спикер пояснила, что этот документ представляет собой действия по изменению нормативно-правовых актов и законодательства, повышение квалификаций специалистов работающих в сфере детства, а также работа с родителями. Отдельный блок посвящен работе со СМИ, которые вносят свою лепту в популяризации той или иной проблемы. Сафина вспомнила, что в прошлом году, не совсем аккуратная работа журналистов с таким явлением как «синий кит», привела к тому, что каждый школьник знал о нем. Спикер уверена, что сегодня запретительные меры не изменят полностью ситуацию, однако по ее словам, все же необходимо вводить ограничения в доступе в интернет несовершеннолетних. Спикер считает, что необходимо изучить опыт Китая и Европейских стран, в которых вводятся подобные ограничения. При этом, она считает, что активную гражданскую позицию должны проявить мы сами, ведь каждый может пожаловаться в Роскомнадзор на нежелательный контент. В этом деле должны активно работать и родители, ведь без их активной позиции, ситуацию также не изменить. Спикер посетовала, отстраненность родителей от активного общения с детьми, отстраненность в воспитании – одна из проблемных точек общества.

Директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №146 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани Диляра Каримова сетует, что родители полностью уверены, в отсутствии проблем у своих детей. По ее словам, родители ошибочно считают, что если ребенок не ходит на улицу, постоянно находится дома, хотя постоянно сидит за компьютером, то они находятся в безопасности, хотя не понимают, что подвергаются еще большей опасности. Этот миф, самоуспокоение, уверена спикер. По ее словам, родители часто сталкиваются с тем, что им нечем занять детей.

Она рассказала также, что в других регионах России учителям оплачивают внеурочную работу с детьми, и их опыт показывает, что такая деятельность позволяет занять детей полезным делом. Каримова выразила сожаление, что в Татарстане пока нет такой практики.

Выступая на круглом столе, директор общеобразовательной школы №146, обратила внимание собравшихся на важный момент. Даже если для безопасности детей нанимать частные охранные предприятия, очень трудно их подобрать, ведь в них должны работать специалисты со специальным образованием, которые понимали бы тонкости и работу с учетом специфики образования.

Учитель обществознания из той же школы Камил Каримов считает, нынешние дети это новое поколение, и у них совершенно иное, клиповое мышление. В вопросе социальных сетей, учитель уверен в необходимости объяснить детям, что такое публичность, и какие опасности оно может нести.

В вопросе компьютерных игр, спикер считает, что они даже полезны, так как отчасти позволяют выплеснуть негативную энергию.

Каримов пояснил, что сегодняшние родители, которым 30-40 лет, родились в СССР, воспринимают так, что государство обязано, заботиться о воспитании детей. Он убежден, что сейчас времена изменились, нужно быть ребенку другом, быть в тренде и говорить с ним на одном языке.

Одним из важных рецептов решения проблемы, учитель видит в необходимости научить родителей и педагогов основам анализа в социальных сетях. Педагог заявил, что при мониторинге и анализе страниц детей в социальных сетях можно многое понять, заранее выявить проблему. Спикер пожаловался, что часто родители и педагоги не умеют этого. Каримов призвал не бежать из интернета, а направить его в нужное русло. В качестве примера рассказал случай из своей практики. Своих учеников он просит делать исторические мемы, тем самым стимулируя их развиваться.

Заместитель директора по информатизаци МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина» Ново-Савиновского района г.Казани Олег Никонов уверен, что одной из задач классного руководителя — быть в курсе и тренде, просматривать страницы детей в социальных сетях.

Представитель МВД, Диана Багаутдинова, считает, что не стоит покупать телефоны в раннем возрасте. Она рассказала, что у многих детей даже в 1 классе есть мобильные устройства, и это является серьезной проблемой. Спикер считает, что дети быстро учатся в интернете различным вещам, в том числе как совершать противоправные деяния. Представитель правоохранительных органов, с сожалением отметила, что в школах практически нет охраны, зачастую там сидят вахтерши, которые не в состоянии обеспечить безопасность. Кроме этого, она обратила внимание на еще одну проблему. Часто родители с раннего возраста разрешают детям возвращаться домой самостоятельно, что небезопасно. Около школ стоят мужчины, которые идут за детьми, и совершают насильственные действия сексуального характера.

Начальник юридической группы Управления образования г.Казани — Андрей Мачин в своем слове пояснил, что в бюджете денег на охрану нет, и

только по Казани школам нужно 192 миллиона рублей. По его словам, муниципалитеты такую сумму не осилят.

Он также поведал, что сделано для безопасности школьников в Казани, а именно, за счет бюджета установлено видеонаблюдение в школах, установлена система контроля управления доступом в интернет.

Педагог-психолог МБОУ «Гимназия №90» Советского района г. Казани, кандидат психологических наук Люция Закирзянова, рассказала, что нынешние родители выросшие в 90-е, в пик разгула группировок, стремятся в первую очередь огородить детей от этого. Она посетовала на то, что связь родитель – ребенок потеряна, первые во всем обвиняют школу. Психолог уверена, что дети не изолированы от ситуации в которой мы живем, смотрят в телевизоре сериалы про убийства, насилие которые впоследствии впитывают. По ее словам, к сожалению, родители просто опускают руки, ребенок сам по себе.

В заключении круглого стола, Сюмбель Таишева подвела своего рода итог:

государство должно принять всесторонние меры по решению проблемы, в том числе по финансовой стороне, а родители должны пересмотреть свое отношение в вопросе воспитания детей.

Более подробный репортаж вы сможете прочитать в журналах «Магариф» и «Гаилә һәм мәктәп”