192 миллиона необходимо найти для безопасности детей Казани

Январь 19, 2018 0

Сегодня редакция журналов «Магариф» и «Гаилә һәм мәктәп» провели круглый стол, посвященный безопасности детей в школе.  

На этой неделе прошла череда  трагических событий в образовательных учреждениях страны:   15 января в пермской школе двое подростков напали  на четверокласников и учительницу Наталью Шагуллину, а 18 января в Симферополе один ученик выстрелил в другого из пневматического пистолета. В результате трагедии в перми после пострадали 15 человек, 12 из которых были госпитилизированы. Сегодняшнее утро было омрачено еще одной печальной новостью из Бурятии, где произошел еще  печальный инцидиент в школе с использованием топора.

Родители школьников, в том числе в Республике Татарстан, обеспокоены безопасностью своих детей в школах. Как сообщила начальник ПДН ОП №16 “Япеева” УМВД России по г. Казани Диана Алиевна Багаутдинова: “К сожалению, не во всех школах нашего города решен вопрос об охране”. Журналист издания “Магариф” задал вопрос участнику круглого стола Андрею Олеговичу Мачину: “Какое требуется финансирование, чтобы решить этот вопрос в Казани?” По его словам, только для Казани нужно более 192 миллионов рублей для обеспечения школ дневной охраной.

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