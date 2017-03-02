На Международном форуме «Образование России» выступят более 70 спикеров

Журнал «Магариф» продолжает знакомить своих читателей новостями с Международного форума «Образование России» EDU Russia.

Несколько минут назад закончился перерыв, во время которого участники форума могли пообедать. Те, кто предпочитает духовную пищу, задержались у информационных стендов. Здесь кампании, деятельность которых направлена на обслуживание системы образования, представили свои продукты: учебную литературу, мультимедийное оборудование для уроков, развивающие игрушки.

Часовой перерыв позволил участникам форума перевести дух после плодотворной работы в секциях. Мужчины в строгих костюмах и женщины в элегантных платьях сдержанных тонов настроены на серьезную работу. Это диктует формат форума. EDU Russia — первая международная дискуссионная площадка для профессионалов отечественного образования, а также для тех, кто заинтересован в современных образовательных технологиях.

Сегодня обсуждения развернулись на четырех сессиях:

«Новое качество дошкольного образования». «Международный опыт оценки качества образования» «Цифровое образование» «Школа равных возможностей» «Практика применения профессиональных стандартов в сфере образования»

В течение трех дней на сессиях должны выступить 73 спикера. Все доклады посвящены российскому образованию.

«В последние годы в российском образовании прослеживается положительная динамика», – заявила во время своего выступления Е. Карданова, директор Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ – качественное образование — исторический тренд России – продолжила спикер.

Такая характеристика сферы образования подтверждается результатами анализа показателей учеников, студентов и преподавателей. Например, в 2015 –2016 гг. проведена оценка профессиональной квалификации учителей русского языка, литературы, математики и истории. В текущем году планируется проверка качества образовательных программ по ОБЖ, химии и биологии.

Сейчас в «Корстоне» идут мастер-классы и лекции спикеров.

«Магариф» участвует в форуме. Мы будем информировать вас о ходе этого масштабного события. Читайте публикации на сайте нашего журнала и на странице в соцсети «Вконтакте».

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