Государственная программа по сохранению, изучению и развитию языков Татарстана продолжает действовать и в новом году

На сайте Министерства экономики РТ опубликовано Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан №1079 от 29 декабря 2017 года «Об утверждении Инвестиционного меморандума Республики Татарстан на 2018 год».

В соответствии с этим документом утвержден ряд государственных программ, которые будут действовать в 2018 году. В данный перечень включены две программы, касающиеся языка. Это – государственная программа «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы» и государственная программа «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2016 годы)».

Напомним, что Меморандум направлен на реализацию стратегической цели Правительства Республики Татарстан – формирование основ экономики будущего, которая позволит обеспечить дальнейшее повышение качества жизни населения до уровня мировых стандартов на основе устойчивого динамичного развития экономики Республики Татарстан.