Грандиозный концерт татарской музыки прошел в Алматы

В большом зале Казахской государственной филармонии состоялся Концерт татарской музыки. В программе приняли участие Государственный Академический симфонический оркестр Республики Казахстан, дирижер Нуржан Байбусинов и солисты Майра Мухаммед-кызы и Филюс Кагиров. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Перед началом концерта с приветственными словами выступили заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев и заместитель акима города Алматы Арман Кырыкбаев. Они отметили многовековую дружбу братских казахского и татарского народов, тесное переплетение истории и культур, подчеркнули историческую значимость этого мероприятия.

Главной идеей организаторов было включение в программу произведений татарских композиторов.

На концерте прозвучали ария Алтынчэч из одноименной оперы Назиба Жиганова, либретто Мусы Джалиля, Казахский вальс и ария Ажар из оперы «Абай», новая песня Рината Абдулхаликова «Я отпускаю тебя».

Филюс Кагиров исполнил любимую всеми песню Рустема Яхина «Китмә, сандугач», зал тепло встретил молодого татарского певца, чрезвычайно популярного в Казахстане.

Вечер завершился песней «Туган тел» в исполнении оркестра, Майры Мухаммед-кызы, Филюса Кагирова, которым подпевал весь зал.

«Сегодня был исторический концерт! – отметил один из зрителей, ветеран татарского движения Равиль Гузаиров. – Такого в Алматы вообще не было. Мы благодарны организаторам за уважение к нашей музыкальной истории, за то, что они дали нам возможность вновь услышать произведения наших великих мастеров».

«От имени Казахстанского Конгресса татар и башкир мы выражаем благодарность Ассамблее народа Казахстана, акимату города Алматы, Всемирному Конгрессу татар и Правительству Республики Татарстан за оказанную поддержку нашего концерта, – сказал заместитель Председателя Конгресса Ринат Абдулхаликов. – Мы давно задумали такой проект, в котором бы мы могли показать все богатство культуры нашего народа, впитавшее благодатные соки казахской земли. Это органично вписывается в рамки государственной программы «Рухани жангыру». Мы видим, что мы на правильном пути. Мы рассчитываем, что теперь наш Концерт татарской музыки станет ежегодным и будет включен в план культурных мероприятий города Алматы».