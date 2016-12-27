Минобрнауки РТ поблагодарил журналистов республики за работу в уходящем году

Пресс-конференцию, посвященную итогам работы Министерства образования и науки Республики Татарстан в 2016 году, Энгель Фаттахов начал с краткого экскурса по результатам проделанной ведомством работы в уходящем году. Основными направлениями, на которые министерство особенно обратило внимание, Энгель Навапович назвал повышение уровня качества образования; разработка Концепций: воспитания подрастающего поколения и развития национального образования; популяризация патриотических ценностей, реализация федерального пилотного проекта юнармейского движения; создание устойчивых и эффективных систем управления образованием в каждой школе, на уровне каждого муниципального района.

В ходе встречи приглашенные журналисты могли задать вопросы на интересующие темы министру и его заместителям.

В завершение встречи состоялась церемония награждения наиболее отличившихся работников СМИ благодарственными письмами Министерства образования и науки Республики Татарстан. Журналистов, среди которых были и представители редакций журналов «Мәгариф» и «Гаилә һәм мәктәп», поблагодарили за регулярное освещение темы развития образования в республике, популяризацию труда педагога и активную творческую просветительскую работу.