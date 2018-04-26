На улице Баумана состоялся молодежный концерт «Мин татарча сөйләшәм!»

В День родного языка в центре Казани звучит живая музыка молодых татарских исполнителей. 13-й год подряд 26 апреля акция «Мин татарча сөйләшәм!» собирает студентов и школьников на грандиозный гала-концерт. Здесь называют лауреатов ежегодной антипремии «Тяжело с татарским», устраивают конкурсы среди слушателей, разыгрывают подарки и говорят на языке Тукая.

Первый приятный праздничный сюрприз от Всемирного форума татарской молодежи — ведущие концерта. В этом году ими стали популярная поэтесса Йолдыз Миннуллина и хореограф, обладатель престижной театральной премии «Золотая маска» Нурбек Батулла.

Второй сюрприз — музыкальный. Концертная программа традиционно посвящена живой татарской музыке и молодым независимым исполнителям. Как отмечают организаторы, они тщательно отбирают тех, кто выступит на сцене с надписью «Мин татарча сөйләшәм!». Так, сегодня на Баумана поют Juna, Gauga, Радиф Кашапов, Альберт Нурминский, VLTVN, Malsi Music, KRu, Ильгиз Шайхразиев. Впервые в Казани выступает башкирская рок-группа «Бүреләр». Хедлайнером концерта стал хип-хоп дуэт поэта из Набережных Челнов Айгель Гайсиной и музыканта из Петербурга Ильи Барамия — «АИГЕЛ».

Третий сюрприз порадовал пользователей Instagram. Для участия в гала-концерте в Казань из Набережных Челнов приехал 17-летний блогер Айдар Вагизов. В соцсети он известен под ником tatar_boy. На личный блог челнинца подписаны 18 тысяч человек. Татарский кавермейкер на татарском языке исполнил кавер-версии мировых хитов 2018 года.

Четвертый сюрприз — вручение антипремии «Тяжело с татарским». На протяжении нескольких лет организаторы акции «Мин татарча сөйләшәм!» составляют рейтинг государственных организаций, оказывающих услуги населению и предоставляющих или не предоставляющих информацию на двух государственных языках РТ.

В этом году антипремия присуждена Министерству экологии и природных ресурсов Татарстана.