Р. Минниханов и активисты Народного фронта обсудили вопросы безопасности детей в Интернете

Вопрос обеспечения безопасности детей в Интернете был одним из главных, который обсудили на встрече Рустам Минниханова с региональным активом Общероссийского народного фронта в Татарстане. Встреча прошла вчера в Казанском Кремле.

Участники встречи говорили о ходе реализации общественных предложений по приоритетным направлениям государственной политики и актуальным проблемам жизни граждан, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Главной темой разговора стала медиабезопасность детей в Интернете. Содействие в обеспечении мер безопасности и осуществление общественного контроля в сети является одним из приоритетных направлений работы Народного фронта в Татарстане в 2017 году. Об этом рассказали сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Татарстане И. Бикеев, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в РТ Г. Руденко и руководитель исполкома регионального отделения ОНФ в РТ Р. Фазылов.

Журнал «Магариф» уже писал об угрозе безопасности детей со стороны соцсетей. Читайте ещё больше публикаций на эту тему:

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Фотография пресс-службы Президента РТ