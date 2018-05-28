В Казани наградили победителей конкурсов «Лучший культурный дневник школьника» и «Самый культурный родитель»

В Татарском государственном театре кукол «Әкият» состоялось чествование победителей конкурсов «Лучший культурный дневник школьника» и «Самый культурный родитель». В 2017-2018 учебном году 212 детей стали победителями конкурса «Лучший культурный дневник школьника», а 53 человека будут гордо носить имя «Самого культурного родителя».

Как сообщает ИА «Татар-информ», республиканский культурно-образовательный проект «Культурный дневник школьника» реализуется в Республике Татарстан с 2014 года. В 2017-2018 учебном году в проекте приняли участие более 179 тыс. учащихся 1 – 4 классов и их родители. В этом году к акции присоединились и государственные учреждения культуры республики, которые приглашали учащихся начальных классов школ муниципальных образований на многочисленные тематические мероприятия. Так, в течение этого учебного года музеями республики было проведено более 1400 мероприятий (их посетили 40 тыс. 327 учащихся), культурно-досуговыми учреждениями проведено 5 тыс. (155 тыс. 974), библиотеками – более 8 тыс. (305 тыс. 359), киномероприятия посетило более 25 тыс. учащихся.

Самых культурных школьников Татарстана поприветствовала министр культуры РТ Ирада Аюпова. Она призвала учеников посещать учреждения культуры республики не для «галочки» в дневниках, а по собственному желанию, чтобы чаще «встречаться с прекрасным».