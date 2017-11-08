Энгель Фаттахов: «Главная задача — не допустить сокращения учителей татарского языка и литературы»

Изменение методики преподавания татарского языка может привести к сокращению 200 учителей. Такие цифры сегодня озвучили на втором дне 33 заседания Госсовета РТ. Несмотря на это, министр образования и науки Татарстана пообещал, что ни один преподаватель не будет уволен в разгар учебного года. Ведомство работает с директорами школ в этом направлении.

«По данным муниципалитетов, под сокращение могут попасть 220 учителей, но ни один педагог не будет уволен в середине учебного года. Мы просим каждый муниципалитет, каждого директора максимально внимательно подойти к своим учителям. В случае сокращения им должны быть предложены иные педагогические должности, для части учителей будет организована переподготовка», — сказал Энгель Фатахов.

Министр сообщил, что при уменьшении учебной нагрузки учителя еще два месяца будут получать назначенную им в начале учебного года заработную плату.

Минобрнауки республики планирует довести объемы преподавания русского языка до рекомендуемых федеральным министерством. Для работы в школах потребуется еще 219 учителей русского языка. Как заверил Энгель Навапович, в Татарстане есть резервы.