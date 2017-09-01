В Арске прошел финал летней спартакиады педагогов Татарстана

В Арске определились победители спартакиады работников образования. Педагоги, сотрудники районный отделов образования состязались в стрельбе из пневматической винтовки, бадминтоне, перетягивание каната, плавании, мини-футболе.

Поприветствовал участников соревнований глава Арского района Ильшат Нуриев. «Я рад, что на гостеприимной арской земле сегодня собрались учителя, педагоги – свет нашего общества. Огромное вам спасибо за хороший пример, который вы подаете нашим детям, принимая участие в таких соревнованиях. Ведь в здоровом теле – здоровый дух. И человек, ведущий здоровый образ жизни, будет достойным продолжением нашего общества», – сказал он.

Открыл спартакиаду глава Минобрнауки Татарстана Энгель Фаттахов, сообщает пресс-служба ведомства. «Мы должны научить наших детей заботиться о своем здоровье. А для этого необходимы, прежде всего, правильное питание и занятия спортом. Нужно личным примером показывать детям, насколько важно вести здоровый образ жизни, поэтому мы каждый год проводим такие соревнования», — обратился министр.

По результатам соревнований в группе «А» первое место в общекомандном зачете занял Актанышский район, второе – Черемшанский, третье – Кайбицкий.

В группе «Б» первое общекомандное место досталось Мамадышскому району, второе – Сабинскому и третье – Нижнекамскому.

Также в рамках спортивного мероприятия Энгель Фаттахов был награжден золотым значком ГТО. Знак отличия ГТО был вручен замминистру образования и науки РТ Ларисе Сулима.