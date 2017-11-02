Учителей татарского языка переквалифицируют в учителей русского, географии и истории

Институт развития образования РТ объявил набор слушателей на обучение по дополнительным образовательным программам. Соответствующая запись появилась на сайте института. В объявлении указано, что обучение проводиться совместно с Минобрнауки РТ.

Преподавателям татарского языка предлагают переобучиться на учителей русского языка, географии, истории и т.д. за счет бюджета республики. Подразумевается повышение квалификации или профессиональная переподготовка. В объявлении указан номер телефона, на который можно позвонить и узнать об обучении. Также прикреплена форма заявки для заполнения будущими слушателями.

Напомним, на 33-ем заседании Госссовета РТ министр образования и науки республики сообщил о том, что с введением изменений в школьную программу под сокращение могут попасть 220 учителей татарского языка. Тогда Энгель Фаттахов заверил, что ни один педагог не будет уволен в середине учебного года.